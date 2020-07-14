Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı - Son Dakika

Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı

Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı suya girerek kurtardı.

Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı suya girerek kurtardı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.


Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı'nda meydana geldi. Feribot iskelesi yakınlarında serinlemek için suya giren bir kişi, suda boğulma tehlikesi yaşadı. O esnada Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmak için suya atladı. Kaptan çevredeki vatandaşların da yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan şahsı sudan çıkarttı. Şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılma anı ise cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi. - ELAZIĞ

Malatya, Baskil, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı - Son Dakika
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