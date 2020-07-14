Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı
Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı suya girerek kurtardı.
Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı, boğulma tehlikesi yaşayan şahsı suya girerek kurtardı. O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.
Olay, akşam saatlerinde Karakaya Barajı'nda meydana geldi. Feribot iskelesi yakınlarında serinlemek için suya giren bir kişi, suda boğulma tehlikesi yaşadı. O esnada Malatya ile Elazığ Baskil arası sefer yapan feribotun kaptanı boğulma tehlikesi yaşayan kişiyi kurtarmak için suya atladı. Kaptan çevredeki vatandaşların da yardımıyla boğulma tehlikesi yaşayan şahsı sudan çıkarttı. Şahsa olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kurtarılma anı ise cep telefonu ile saniye saniye kayıt edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 21:32 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Feribot kaptanı, boğulmak üzere olan şahsı kurtardı - Son Dakika
Son Dakika 00:59 ABD Başkanı Donald Trump'tan Çin'le iş birliği yapan bankalara yaptırım 00:05 Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti 22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:04 Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti 20:42 Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti 19:50 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ermenistan'ın dost ve kardeş Azerbaycan'a yaptığı saldırıları şiddetle kınıyorum 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 16:47 Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek 13:12 Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 12:00 Şarkıcı Güliz Ayla, mayosuyla direk dansı yaparken poz verdi