Feribot kaptanları boğulma tehlikesi geçiren yolcuyu kurtardı - Son Dakika

Feribot kaptanları boğulma tehlikesi geçiren yolcuyu kurtardı

Feribot kaptanları boğulma tehlikesi geçiren yolcuyu kurtardıMALATYA'nın Battalgazi ilçesinden, Elazığ'ın Baskil ilçesine sefer yapacak olan feribotun kaptanları Fahrettin Çelik (26) ve Necdet İkiz (38), serinlemek için girdiği baraj gölünde boğulma tehlikesi geçiren yolcuyu, suya atlayıp kurtardı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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