Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
2 saat önce
Çanakkale'de bazı feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi.
Çanakkale
'de bazı feribot seferleri fırtına sebebiyle iptal edildi. Kuzey Ege
'de etkili olan fırtına sebebiyle Gökçeada
'ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı
ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş. yetkilileri, hava muhalefeti sebebiyle bugün Kabatepe-Gökçeada hattında Gökçeada'dan 13: 00 seferinin 14: 00'de, Kabatepe'den ise 15: 00 seferinin 17: 00'de yapılacağını, Gökçeada'dan saat 18.00, Kabatepe'den saat 20.00 seferinin iptal edildiğini duyurdu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:36 Kaynak: İHA
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