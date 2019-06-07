Son Dakika Haberleri: Feribot taşımacılığında talepler karşılanmıyor
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Feribot taşımacılığında talepler karşılanmıyor

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ'ın Baskil ilçesine feribotla geçerek burada bulunan vatandaşların feribot taşımacılığı ile ilgili sorun ve taleplerini dinledi.

Feribot taşımacılığında talepler karşılanmıyor, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Elazığ'ın Baskil ilçesine feribotla geçerek burada bulunan vatandaşların feribot taşımacılığı ile ilgili sorun ve taleplerini dinledi.

Fendoğlu feribot taşımacılığının bölgede yaşayan halkın isteklerini karşılamadığını belirterek "Günden güne daha büyük bir sorun haline gelen feribot taşımacılığı bayram günlerinde özellikle büyük sıkıntılar doğuruyor. Sefer sayılarının arttırılması veya daha kalıcı çözüm bulunması gerekiyor. Muhtarlarımızın bize ilettiği bu sıkıntıları da yerinde gözlemleyerek bu sorununun çözümü için milletvekili arkadaşlarımıza ve Belediye Başkanımıza durumu ileteceğiz. Daha önce bana iletilen, feribot ile Battalgazi arasındaki asfalt sorununun çözümü için Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'dan söz aldık. Sorunu bu yaz programına katarak çözüme kavuşturacağız" diye konuştu. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:34 Kaynak: İHA
MHP, Elazığ, Milletvekili, Malatya, Güncel
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