Feribotta 4 kilo metamfetamine 4 tutuklama - Son Dakika
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Feribotta 4 kilo metamfetamine 4 tutuklama

30.05.2022 14:01
Feribotta 4 kilo metamfetamine 4 tutuklama

YALOVA'da, polisin feribotta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi.

YALOVA'da, polisin feribotta düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, 4 kilo 350 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan feribotla kente uyuşturucu madde getirildiği ihbarını aldı. Ekipler, araçları X-ray sistemiyle kontrol etti. Arama yapılan araçta; 4 kilo 350 gram metamfetamin, 20 gram esrar, 4 gram eroin, 4 gram Afyon sakızı, 4 tabanca ve 27 mermi ele geçirildi. Araçtaki R.B., P.Ç., M.E.D. ve Ö.A. gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan feribottaki yolcuların denetimlerinde ise hakkında adli makamlarca 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan A.G. de yakalanıp, cezaevine gönderildi.

Feribotta 4 kilo metamfetamine 4 tutuklama
Feribotta 4 kilo metamfetamine 4 tutuklama
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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Son Dakika

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