Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı - Son Dakika
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Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı

19.05.2022 16:37

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası Güzelyalı İskelesi'ne yanaşmak isteyen İDO deniz otobüslerindeki yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı.

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak yağış sonrası Güzelyalı İskelesi'ne yanaşmak isteyen İDO deniz otobüslerindeki yolcular metrelerce yükselen dalgalar sonucu zor anlar yaşadı. Feribot iskeleye yanaşamadı, halatlar koptu. Güçlükle feribottan inen yolcuların o anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ortasındaki feribot yolcularına zorluk yaşattı. Yenikapı Güzelyalı seferini yapan İDO deniz otobüsü akşam saatlerinde Güzelyalı limanına yaklaştı.

Rüzgarın şiddetiyle sahilde metrelerce dalgaların kıyıya vurduğu görüldü. Feribot sahile güçlükle yanaşırken geminin bağlandığı halat koptu.

Kıyıdan geminin halatlarla güçlükle tutulduğu ve iniş rampasının sabit tutulamadığı anlar ile yolcuların görevliler tarafından indirildiği dakikalar kameraya yansıdı.

(Abdullah Uğur - Ali Kamur/İHA)

Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı
Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı
Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı
Feribotta can pazarı: Metrelerce yükselen dalgalarda zor anlar kameralara yansıdı

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Kaynak: İHA

İstanbul Deniz Otobüsleri, Marmara Denizi, Güzelyalı, Bursa, Güncel, Son Dakika

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