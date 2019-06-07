Feribotta parmağı kopan yaralıya deniz ambulansı
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Datça-Bodrum seferini yapan feribotta parmağı kopan yaralı, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği deniz ambulansı ile limana ulaştırıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 12:46 Kaynak: AA
Datça- Bodrum
seferini yapan feribotta parmağı kopan yaralı, Bodrum Deniz Kurtarma Derneği deniz ambulansı ile limana ulaştırıldıktan sonra hastanede tedavi altına alındı.
Datça-Bodrum seferini yapan "Kemalreis-3" feribotunda Turan Çıkaroğlu'nun (75) sağ yüzük parmağının kaportaya sıkışarak uç kısmından koptuğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Güney Ege
Grup Komutanlığı koordinesinde bölgeye Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ambulansı gönderildi.
Bodrum Limanı'ndan hareket eden deniz ambulansı Çıkaroğlu'nu feribottan alırken, kendisinin kopan parmağı buz torbasında muhafaza edildi.
Bodrum Limanı'na gelen ambulans ile Bodrum'daki özel bir hastaneye kaldırılan Turan Çıkaroğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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