Feribotta poğaça ikramına hayır demeyince, soyuldu: Telefonu ve bütün parası gitti

İstanbul'dan yaşayan 40 yaşındaki Oktay Güven, bir davaya katılmak için Antalya'ya doğru yola çıktı. Eskihisar- Yalova arasında sefer yapan arabalı vapura binen Güven çay içmek için seyir terasına çıktı. İddiaya göre Güven'in yanına biri 50'li, diğeri ise 30'lu yaşlarda 2 kişi geldi. Kimliği belirsiz 2 kişi, Güven'e poğaça ikram etti. Güven, bir süre geçtikten sonra uykuya daldı.

ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA KARAKOLA GİTTİ

Yaklaşık 4 saat sonra Topçular Feribot İskelesi'nden 500 metre uzaklıktaki yeşil alanda uyanan Güven, telefonu ve cüzdanındaki paraların alındığını fark etti. Bu süreçteki hiçbir şeyi hatırlamayan Güven, çevredekilerin yardımıyla jandarma karakoluna giderek şikayetçi oldu.

"POĞAÇAYI YEDİKTEN SONRASINI HATIRLAMIYORUM"

Tüm parası çalınan Güven, Yalova Belediyesi'nde ücretsiz konakladı. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı, Güven ise Antalya'ya döndü. Uyku halinin devam ettiğini öne süren Oktay Güven, "Eskihisar-Topçular feribotunda saat 22.30'da falan poğaça gibi bir şey ikram ettiler, yanıma yaklaşan 2 bey... Ben de onlara çay ısmarladım, poğaçayı yedikten sonrasını hatırlamıyorum. Kamera kayıtlarında çıkacak herhalde. Benim cebimdeki 600 lirayı almalarının, telefonumu çalmaların mantığı yok ki; ben şimdi gideceğim kapattıracağım. Satsa bile kime sattığı belli olacak" dedi.