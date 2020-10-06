Feribottaki otomobilden uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Feribottaki otomobilden uyuşturucu çıktı

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

MALATYA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 16 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kentte uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, Elazığ'ın Baskil ilçesinden feribotla Malatya'ya gelen otomobili şüphe üzerine durdurdu. Otomobilde yapılan aramda 4 kilo 200 gram esrar ele geçirildi. Adı açıklanmayan şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelinin Baskil'deki evinde yapılan aramada da 12 kilo 100 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

Şüphelinin Baskil'deki evinde yapılan aramada da 12 kilo 100 gram esrar ile hassas terazi ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

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