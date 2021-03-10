Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü - Son Dakika

Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü

10.03.2021 20:00

Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü Öldü sanılan adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feribot ile giderken denize düşüp boğulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayata döndürüldü.

Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü

Öldü sanılan adam, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hayata tutundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feribot ile giderken denize düşüp boğulan şahıs, kaldırıldığı hastanede hayata döndürüldü.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Fahrettin Keskin isimli bir vatandaş, Yalova'ya gitmek üzere Eskihisar'dan feribota binerek denize açıldı. Feribotun üzerinde dengesini kaybeden Keskin, denize düştü. Keskin'in denize düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Feribottakilerin Keskin'i kurtaramaması üzerine bölgeye kılavuz tekne sevk edildi. Yaşlı adam, yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri, uzun süre denizde kalan ve nabzı oldukça yavaş atan şahsı hayatta tutabilmek için yoğun bir mücadele verdi. Ambulansa alınan şahıs, daha sonra tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran Keskin, tedavi edilmek için kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelerin ardından yeniden hayata döndürüldü. Keskin'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü
Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü
Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü
Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü
Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü
Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü
Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü
Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü

Kocaeli, Yalova, Polis, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Torba kanun teklifi TBMM'de kabul edildi Kutsi, Sibel Ülker ile Gaziantep'te sessiz sedasız evlendi Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten sert yanıt: Bu çirkinliği mahkum ediyoruz Son Dakika: Mutasyonlu virüs kaç ilde görüldü? Bakan Koca, Bilim Kurulu sonrası kritik sayıyı açıkladı İkinci el otomobilde fiyatlar düşünce satışlar arttı Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var Myanmar'da polislerin önünde diz çöken rahibe, "Çocukları vurmayın, beni vurun" diye yalvardı Dünyanın en iyi 500 üniversitesi listesine Türkiye'den sadece Koç Üniversitesi girdi
Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi Şampiyonlar Ligi'nde PSG, sahasında Barcelona'yla 1-1 berabere kaldı ve çeyrek finale yükseldi         
00:53
Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı Kanal D'nin iddialı dizisi Camdaki Kız'ın ilk fragmanı yayınlandı         
00:11
Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak Yunanistan, Doğu Akdeniz'de Suudi Arabistan'la tatbikat yapacak         
23:35
Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü Miraç Kandili için asılan pankartı söktü, çantasına koyup evine götürdü         
22:38
Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Adem Bozkurt ölü bulundu         
19:47
Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur Babası tarafından boğularak öldürülen Hüseyin'in annesi yürekleri dağladı: Bensiz yatamaz, toprak soğuk olur         
15:35
Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor Kenan Evren'in metrekaresine 35 lira ödeyerek aldığı arsayı ve inşaatı kimse satın almıyor         
14:23
Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nun da öldürüldüğü hayvanat bahçesindeki olayda sır perdesi aralandı         
14:17
97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı 97 yıl sonra öğrendiler! Savaşta öldüğünü sandıkları dedelerinden 4 milyon lira değerinde miras kaldı         
13:47
Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi Beyoğlu'nda lüks araçta karpuz satan İranlı fenomen sınır dışı edildi         
12:55
Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin Rozet taktığı ismin şikayeti üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan jet talimat: Hemen halledin         
12:24
Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir Normalleşmeyi çok yanlış anladık! 9 il daha alarm veriyor, cumartesi yasağı geri gelebilir         
12:01
Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı Burak Deniz, uzun süredir aşk yaşadığı Didem Soydan'la fotoğrafını paylaştı         
11:53
Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış Uçak kazasından kurtulan pilot 36 gün sonra bulundu! Kuş yumurtaları ve bitkileri yiyerek hayatta kalmış         
11:34
Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi Müge Anlı'da ilginç olay! Miraç Kandili'nden söz ederken ekrana Sevgililer Günü görseli geldi         
10:11
İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti İnternetten alışveriş yapan kardeşi dolandırılınca, kurduğu planla dolandırıcıları ifşa etti         
10:09
"Oxford'da okuyorum" diyen kızının emlakçı olduğunu öğrenen çiçekçi anne yıkıldı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2021 05:48:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Feribottan düşüp boğulan adam hayata döndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei