Feribottan kendini denize attı
42 dakika önce
Kilitbahir-Çanakkale seferini yapan feribotun Çanakkale İskelesi'ne yanaşacağı esnada denize atlayan 60 yaşındaki H.E. isimli kadın yolcuyu, iskele personeli ve limanda bulunan bir başka vatandaş kurtardı.
Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 10:56 Kaynak: İHA
Kilitbahir- Çanakkale seferini yapan feribotun Çanakkale İskelesi'ne yanaşacağı esnada denize atlayan 60 yaşındaki H.E. isimli kadın yolcuyu, iskele personeli ve limanda bulunan bir başka vatandaş kurtardı.
Akşam saatlerinde yaşanan olayda, feribottaki yolculardan H.E. kendini aniden denize bıraktı. Durumu fark eden iskeledeki Gestaş personeli ve limanda bulunan bir başka şahıs, denize atlayarak ilk kurtarma müdahalesini gerçekleştirdi. Denizden çıkartılan H.E., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadın yolcunun durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - ÇANAKKALE
Gizemli hayırsever mahallenin tüm borçlarını tek kalemde ödedi ABD Başkanı Donald Trump, doğum yoluyla vatandaşlık hakkını kaldıracak Kocaeli'de vatandaşlar evlerini ve ağaçları saran tırtıllardan illallah etti Fuhuş yapma bahanesiyle 40 ayrı ilde 104 vatandaşı dolandıran 4 şüpheli Denizli'de yakalandı