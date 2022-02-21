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FERİBOTTAN KURTULAN TÜRK YOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ -2 - Son Dakika

FERİBOTTAN KURTULAN TÜRK YOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ -2

21.02.2022 03:09

YUNANİSTAN açıklarında yanan gemiden kurtarılan Türk vatandaşları İstanbul'a geldi.

YUNANİSTAN açıklarında yanan gemiden kurtarılan Türk vatandaşları İstanbul'a geldi. Yunanistan açıklarında 2 gün önce yaşanan feribot yangınından sağ kurtulan 26 Türk yolcu İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na geldi. Otobüsten inan yolcular yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Bir yolcu gözyaşlarını tutamazken, olay sırasında cep telefonlarıyla çektikleri görüntüler ise yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.

PATLAMA SESLERİ DUYULUYOR

Cep telefonu görüntülerinde yolcuların filikada can yeleğiyle bekledikleri görülüyor. Bir diğer görüntüde ise filikayla uzaklaşan yolcuların cep telefonu kamerasına yanan dev gemi yansıyor. Görüntülerde patlama sesleri de duyuluyor.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

TIR şoförü Ali Duran, ilk olarak kendisini karşılamak için otogara gelen yeğenine sarıldı. Duran gözyaşları içinde yaşadıkları ise şöyle anlattı

70 kişilik filikalara 140 kişi falan bindik, üst üsteyiz. Filikayı attılar aşağıya, havada asılı kaldık. Denize seviyesine 4 metre falan vardı, köşeden yeri görebiliyordum. Filikanın üzerinden ipi keserek aşağıya inebildik, filikayı yere suya düşürdük. Açıldık, motorların marşlarında problem vardı, filikalardan. Biz yardım beklerken gün ağarmamıştı, hava karanlıktı, aşırı bir duman etrafımızı sardı. Bir baktık İtalyan, bir tane Yunan gemisi gelmedi kurtarmaya. Bir tane İtalyan savaş gemisi geldi. Tahliye 8-8.30'a kadar sürdü. Bir adet zodyakla kurtarmaya geldiler. Kurtulduktan sonra helikopterler geldi, saat 9 civarında. Bizi kurvaziyerle bir adaya sevk ettiler. Türk hükümetimize çok teşekkür ediyoruz, Allah bin kere razı olsun. Çorabım, ayakkabım yok çok değişik duygular içindeyiz. Çok yardımcı oldular, konsolos bizzat 4 saatin içinde geliyorum söyledi. Allah razı olsun çok yardımları oldu, bizi buraya kadar getirdiler. Üzerimize bir çöp almadan çıktık. Araç kendi aracım, yapacak bir şey yok, bu da takdiri ilahi. Allah kimseye bu olayı yaşatmasın, psikolojim çok bozuk.

Bir diğer yolcu Fahri Özgen, Bir insan bir alevin içinden çıkıp hayatını nasıl kurtarabilir Biz mucizeyi yaşıyoruz. Şu an yaşadığımız hayat tamamen mucize şeklinde konuştu.

Mehmet Hakan Canbazoğlu ise gemiden gece saat 3 sıralarında dumanların yükselmeye başladığını belirterek, Bir anda ortalık karıştı, gemi bir alarm verdi, maskeli insanlar aşağıya indi. Dumanlar çıkmaya başladı. Ben dumandan zehirlendim, hastaneye kaldırıldım kurtarıldıktan sonra. Gemiden 150 kişi bir filikaya bindik. Aşağıya indik, 1.5 saat denizde kurtarılmayı bekledik. İtalyan geldi en son, o kurtardı bizi. Ne Yunan, ne Arnavutluk hiç kimse gelmedi, 6 saat ilerinden İtalyan geldi. Çok iyiyim ama psikolojim bozuk, o dumanda, o alevlerden diye konuştu.

FERİBOTTAN KURTULAN TÜRK YOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ -2
FERİBOTTAN KURTULAN TÜRK YOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ -2
FERİBOTTAN KURTULAN TÜRK YOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ -2

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FERİBOTTAN KURTULAN TÜRK YOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ -2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: FERİBOTTAN KURTULAN TÜRK YOLCULAR İSTANBUL'A GELDİ -2 - Son Dakika
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