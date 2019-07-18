Son Dakika Haberleri: Feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı
Son Dakika Güncel Haber

Feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı

2 saat önce

Çanakkale-Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı.

Çanakkale- Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı. Yolcular, bölgedeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırılıyor. Feribotta aracı bulunan bazı yolcular gözyaşlarına boğuldu. Çanakkale - Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotun makine dairesinde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın personelin kendi imkanlarıyla söndürülemedi. Bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edildi. Kurtarma 4 römorkörü, feribota müdahale ederken, yolcular çevredeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırıldı. Geminin iskeleye yakın bir noktada olmasının daha büyük bir olayı önlediği öğrenildi.
CAN PAZARININ YAŞANDIĞI FERİBOTTAKİ TAHLİYE ANLARI KAMERALARA YANSIDI Çanakkale-Eceabat seferini yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın sebebiyle yolcular feribottan itfaiye merdivenleri üzerinde yürütülerek tahliye edildi. Tahliye anlarında vatandaşların güçlükle karaya çıktıkları görüntülendi.
(Utku Yaşar Cüce - Cenk İşver-Selahattin Murathan Yıldırım/İHA)
Feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı
Çanakkale, Eceabat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'daki animasyon stüdyosunda çıkan yangında 23 kişi öldü Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu Trump açıkladı! İran'a ait İHA'yı düşürdük

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 00:34:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]