Feribotun makine dairesinde yangın çıktı, zor anlar yaşandı
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Çanakkale-Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 10:30 Kaynak: İHA
Çanakkale- Eceabat
seferini yapan Karahasan-2 feribotunun makine dairesinde çıkan yangına müdahale edilirken, iskeleye yanaşamayan feribotta bulunan yolcuların tahliyesine başlandı. Yolcular, bölgedeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırılıyor. Feribotta aracı bulunan bazı yolcular gözyaşlarına boğuldu. Çanakkale - Eceabat seferini yapan Karahasan-2 feribotun makine dairesinde saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın personelin kendi imkanlarıyla söndürülemedi. Bölgeye kurtarma römorkörleri sevk edildi. Kurtarma 4 römorkörü, feribota müdahale ederken, yolcular çevredeki balıkçı tekneleriyle kıyıya ulaştırıldı. Geminin iskeleye yakın bir noktada olmasının daha büyük bir olayı önlediği öğrenildi.
CAN PAZARININ YAŞANDIĞI FERİBOTTAKİ TAHLİYE ANLARI KAMERALARA YANSIDI Çanakkale-Eceabat seferini yapan feribotun makine dairesinde çıkan yangın sebebiyle yolcular feribottan itfaiye merdivenleri üzerinde yürütülerek tahliye edildi. Tahliye anlarında vatandaşların güçlükle karaya çıktıkları görüntülendi.
(Utku Yaşar Cüce - Cenk İşver-Selahattin Murathan Yıldırım/İHA)
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