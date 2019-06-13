Feride Hilal Akın : "müzik terapim ve ilacım oldu"

"Bilir mi", "Gizli Aşk" ve "Şehrin Yolu" teklileriyle dinlenme rekorları kıran Feride Hilal Akın, yeni teklisi "Yok Yok" ile başarı çıtasını daha da yükseltti. Yeni Gelin dizisinde canlandırdığı 'Şirin' rolü ile oyunculukta da iddialı olduğunu ispatlayan genç solist, Plak Ve Ben dergisine samimi açıklamalarda bulundu.

Hayatındaki olumsuzluklarından müzik ile kurtulduğunu belirten Akın, "Sığındığım en güzel limandı, o yüzden her fırsatta o limana kaçıp kendi içimdeki sesi dinledim. Bizim işimizin en önemli tarafı tutkulu olabilmemizden geçiyor. Enerji dolu karakterimi notalara sindirdim. Hüzünlü yanımı da şarkılara yansıttım. Bu terapim, ilacım haline geldi. İnançlı, yenilikçi, empatiyle beslenen, mücadeleci ve çoğu zaman özüne güvenerek, kim ne derse desin kimsenin yolundan gitmeyip kendi yolunu çizen biri oldum" diye konuştu.

Peter Pan beni alıp düşler ülkesine götürmüş gibi…

Genç yaşta şöhret basamaklarını tırmanan Akın, yıllar geçtikçe müziğe daha da bağlandığını söyledi. Başarılı şarkıcı, şöhretin hayatına kattıkları hakkında ise, "Resmen Peter Pan beni alıp düşler ülkesine götürmüş gibi… O sıcak yatağımdan beni perilerle alıp uçmayı ve daha fazlası olduğumu öğrettiler. İlk tanınmaya başladığımda 19 yaşındaydım şimdi 23 ve zamanın hızla akışına şahit oluyorum. Her geçen gün daha da bağlanıyorum aşkım müziğe" diyerek duygularını dile getirdi.