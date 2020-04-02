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Feride Hilal Akın: Sosyal mesafeyi koruyorum
12 dakika önce
Kendisine gitarda eşlik eden arkadaşının yayında gözükmemesiyle ilgili "Arkadaşımla sosyal mesafemize dikkat ediyoruz.
Kendisine gitarda eşlik eden arkadaşının yayında gözükmemesiyle ilgili "Arkadaşımla sosyal mesafemize dikkat ediyoruz. O yüzden onu göremiyorsunuz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 07:42
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