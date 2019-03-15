Son Dakika Haberleri: Feridun Düzağaç Sanat Performance'ta Sevenleriyle Buluşuyor

Feridun Düzağaç Sanat Performance'ta Sevenleriyle Buluşuyor

20 dakika önce

Rock müziğin en iyi temsilcilerinden Feridun Düzağaç İstanbul'un sevilen eğlence mekanlarından Sanat Performance sahnesinde geniş repertuvarı ile müzikseverlere özel bir gece yaşatmaya hazırlanıyor.

Feridun Düzağaç Sanat Performance'ta Sevenleriyle Buluşuyor, System.String[]

Sevilen sanatçının Alev Alev, Beni Bırakma, Düşler Sokağı gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendireceği bu özel gecede ünlü müzisyen sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Aşk şarkılarının sevilen sesi Feridun Düzağaç 16 Mart Cumartesi günü 22:00'da Sanat Performance sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:44 Kaynak: Bültenler

Beni Bırakma Dizisi, Feridun Düzağaç, Güncel
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