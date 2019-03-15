Feridun Düzağaç Sanat Performance'ta Sevenleriyle Buluşuyor

Sevilen sanatçının Alev Alev, Beni Bırakma, Düşler Sokağı gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendireceği bu özel gecede ünlü müzisyen sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak.

Aşk şarkılarının sevilen sesi Feridun Düzağaç 16 Mart Cumartesi günü 22:00'da Sanat Performance sahnesinde sevenleriyle bir araya gelecek.