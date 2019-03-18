Feridun Düzağaç Sanat Performance'ta Sevenleriyle Buluştu
1 saat önce
Rock müziğin en iyi temsilcilerinden Feridun Düzağaç İstanbul'un sevilen eğlence mekanlarından Sanat Performance sahnesinde geniş repertuvarı ile müzikseverlere özel bir gece yaşattı.
Sevilen sanatçının Alev Alev, Beni Bırakma, Düşler Sokağı gibi dillere pelesenk olmuş şarkılarını seslendirdiği bu özel gecede ünlü müzisyen sevenlerine unutulmaz bir müzik ziyafeti sundu.
Yaklaşık iki saat sahnede kalan ünlü sanatçının seslendirdiği şarkılarına hayranları da eşlik etti.
Konseri izlemeye gelen hayranları cep telefonlarıyla sanatçının fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarıştı. Bir ara sahneden inerek izleyicilerinin arasında şarkı söyleyen Feridun Düzağaç, tüm sevenlerinin elini sıkarken öz çekim yapmak isteyen hayranlarını kırmadı.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:51 Kaynak: Bültenler
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