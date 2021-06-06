FERİKÖY'DE MUHTARLIK SEÇİMLERİNİ TEK KADIN ADAY SEMA ALKAYA KAZANDI - Son Dakika

Özgür EREN İSTANBUL DHA

İstanbul'da ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen 14 mahallede ara seçim yapıldı. Şişli Feriköy'de 3 adayın yarıştığı seçimleri tek kadın aday Sema Alkaya kazandı.

İstanbul'da da 14 mahallede yapılan muhtarlık seçimlerinin sona ermesinin ardından Feriköy Mahallesi'nde sandıklar açıldı.

Yaklaşık 11 bin seçmenin olduğu Feriköy Mahallesi'nde yapılan seçimleri bin 608 oy alan Sema Alkaya kazandı. Alkaya, 1. Aza olarak görev yapıyordu. Diğer adaylar Mehmet Ali Hız 697 oy, Hasan Polat 298 oy aldı.

BEN FERİKÖY'ÜN ANNESİYİM

Seçimleri kazanan Sema Alkaya Heyecanımız dorukta. Emeğimiz vardı. Emeğimizin karşılığını arkadaşlar verdi. Alacağımızı biliyorduk. Çok çalıştık. Komşularımıza ve sevenlerimize teşekkür ediyorum. Sonucun böyle olacağını biz biliyorduk. Bir buçuk senedir görev bendeydi. Zaten 1. Azaydım, görev bendeydi. Bugünden itibaren Feriköy'ün annesiyim. Kapılarımız herkese açık. Onları bekliyorum dedi.