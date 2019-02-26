Feriköy Pazarı Ziyareti
1 saat önce
CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partililerle beraber Feriköy Pazarı'na gitti.
Pazar esnafıyla kucaklaşan Keskin ve İmamoğlu destek istedi. Ekrem İmamoğlu burada sosyal yardımlarla ilgili vaatlerini anlattı.
Şişli Belediye Başkan Adayı Keskin ise belediye işçilerinin çöp toplamama eylemine değindi. Şişlililerin seslerine kulak veren Keskin; "Hem çöp hem de rant sorununu çözmek için 1-2 gün istiyoruz." dedi. Ekrem İmamoğlu ise "Arkadaşlarımız konuyu takip ediyor, iyi niyet de var sıkıntılı niyet de. Hepsini çözeceğiz" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:05 Kaynak: Bültenler
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