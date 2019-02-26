Son Dakika Haberleri: Feriköy Pazarı Ziyareti

Feriköy Pazarı Ziyareti

1 saat önce

CHP Şişli Belediye Başkan adayı Muammer Keskin ve CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, partililerle beraber Feriköy Pazarı'na gitti.

Feriköy Pazarı Ziyareti, System.String[]

Pazar esnafıyla kucaklaşan Keskin ve İmamoğlu destek istedi. Ekrem İmamoğlu burada sosyal yardımlarla ilgili vaatlerini anlattı.

Şişli Belediye Başkan Adayı Keskin ise belediye işçilerinin çöp toplamama eylemine değindi. Şişlililerin seslerine kulak veren Keskin; "Hem çöp hem de rant sorununu çözmek için 1-2 gün istiyoruz." dedi. Ekrem İmamoğlu ise "Arkadaşlarımız konuyu takip ediyor, iyi niyet de var sıkıntılı niyet de. Hepsini çözeceğiz" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:05 Kaynak: Bültenler

Şişli, İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, Keskin, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP'nin Şişli Adayı Muammer Keskin, HDP Şişli İlçe Başkanı'nın "Kürdistan" Sözlerine Tepki Göstermedi CHP'nin İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu'ndan Şişli'de Greve Giden Temizlik İşçilerine Çağrı

Evinde Su Akmayan Vatandaş Belediye Başkanı'na İsyan Etti: Cenabet Geziyorum Son Dakika! Tanzim Satışta Bakliyat Fiyatları Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:33:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Feriköy Pazarı Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]