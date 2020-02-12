"Ferit albay" 13 yıldır kuşları gözetliyor

ABD'de Hava Ataşesi Yardımcılığı görevini sürdürürken kuş gözlemciliğine başlayan emekli albay Ferit Başbuğ, geçen yıl düzenlenen yarışmada 383 kuş türünü fotoğraflayarak birinciliğe hak kazandı.

Emekli Albay Başbuğ, Washington'da Hava Ataşesi Yardımcılığı görevini sürdürürken 2007'de kızının ödevi için taş toplamaya gittiği gölde kuş gözlemcisi ile tanıştı. Gözlemcinin anlattıklarından etkilenen ve basit bir dürbün alan Başbuğ, kuşları izlemeye başladı. Başbuğ, kuşlara olan merakının gittikçe artması üzerine 2014 yılında ABD'deki görevinden emekli olup Türkiye'ye döndü.

Türkiye'nin Anonim Kuşları (TRAKUS) doğa ve kuş gönüllüleri topluluğu ile tanışan, bir fotoğraf makinesi alan Başbuğ, Türkiye'nin birçok bölgesine gitti. Başbuğ, TRAKUS tarafından geçen yıl düzenlenen yarışmada 383 kuş türünü fotoğraflayarak birinci oldu.

"Kuşlarla çok mutluyum"

Kuşlarla ilgili bir toplantıya katılmak üzere Kırklareli'nde bulunan Başbuğ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuşları fotoğraflamaya çalışırken her şeyi unuttuğunu, zihninin dinlendiğini söyledi.

Kuş merakının ABD'de görevliyken başladığını anlatan Başbuğ, "Gölde kızım için taşları toplarken yaşlı bir kadın geldi ve taşları toplayamayacağımızı, doğadakilerin doğaya ait olduğunu belirtti. Biz de taşları yerlerine bıraktık. Ben de 'Siz ne yapıyorsunuz?' diye sorduğumda 'Biz kuş gözlemcisiyiz.' dedi. Ellerinde dürbün, teleskop ve büyük tele objektifleri vardı. Ben de o kadının sözlerinden çok etkilenerek kuş gözlemciliğine merak sardım." diye konuştu.

Başbuğ, geçen yıl düzenlenen yarışmada 383 kuş türünü fotoğrafladığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu kuş türlerini Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Muğla'ya kadar 34 ilde çektim. Bazı şehirlere 5-6 defa gittiğim oldu. Mesela Şanlıurfa bunlar bir tanesidir, Hatay'a 3 kez gittim, 3 gidişimde incir kuşlarının 2 tanesini çekebildim. Zor bir parkurdu. Türkiye'nin tüm bölgelerine giderek o bölgenin kuşlarını tanıdım."

Sadece geçen yıl 34 şehre giderek 66 bin kilometre yol katettiğini anlatan Başbuğ, bu yolculuklarında başından önemli olaylar geçtiğini dile getirdi.

Geçen ocak ayında İstanbul'da büyük bir kaza atlattığını, ona rağmen kuş tutkusundan vazgeçmediğini belirten Başbuğ, "Geçen 25 Aralık'ta Samsun'a gittim. Küçük altın yağmurcunu çekebilmek için yaklaşık 8 saat tek bir noktada bekledim. 80 kuş arasında o kuşu bekledim ve çektim." dedi.

Başbuğ, kuşları fotoğraflamaya zaman zaman ailesi ile gittiğini kaydetti.