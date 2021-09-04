Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika
Üye Girişi

Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

04.09.2021 17:55

Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Özcan mahallesi sakinlerinden Merhum Fevzi ve Meryem BOZKIR'ın oğulları Gülhayat BOZKIR'ın eşi Metehan ve Bengü BOZKIR'ın babaları Yaşar, Filiz, Feridun, Ferruh ve Faruk BOZKIR'ın kardeşleri Bora BOZKIR'ın amcaoğlu Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün öğlen namazını müteakip İstanbul Kartal'da toprağa verilecektir. Merhuma Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. Bora BOZKIR: 0535 701 75 62

04 Eylül 2021, Cumartesi

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Bora Füzesi, İstanbul, Bengü, Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika


Son Dakika
18:09 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hastaneye kaldırıldı
18:07 Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için kulübü Brentford ve futbolcu ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
18:03 Son Dakika: Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
17:54 Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti
17:50 Beşiktaş'ın hazırlık maçında olay! Futbolcular apar topar sahayı terk etti
17:45 Dolandırıcılık iddiaları nedeniyle gözaltına alınan Yüreğir Kaymakamı hakkında "Deprem paralarını zimmetine geçirdi" iddiaları yalanlandı
17:43 Adana Valiliği, tutuklanan kaymakam Mustafa Kılıç hakkındaki "Deprem paralarını zimmetine geçirdi" iddialarını yalanladı
17:36 Bakırköy'de kontrollü yıkım sırasında çökme meydana geldi! Enkaz altında kalan bir kişi kurtarıldı
17:34 Bakırköy'de kontrollü yıkım sırasında çökme! 1 kişi enkaz altında kaldı
16:54 Antalya'da Bir Kişi Bankın Üzerinde Ölü Bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2023 19:14:27. #1.12#
SON DAKİKA: Ferit BOZKIR hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement