Son Dakika Haberleri: Ferit Melen Anısına Süphan Dağı'na Tırmanış

Ferit Melen Anısına Süphan Dağı'na Tırmanış

1 saat önce

Van Gölü Aktivistleri tarafından eski başbakanlardan Ferit Melen anısına Süphan Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirildi.

Ferit Melen Anısına Süphan Dağı'na Tırmanış, System.String[]
Van Gölü Aktivistleri tarafından eski başbakanlardan Ferit Melen anısına Süphan Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirildi.

Van Gölü Aktivistleri organizasyonuyla 7 profesyonel dağcı 4 bin 58 metre ile Türkiye'nin 3'üncü büyük dağı olan Süphan Dağı'na bir tırmanış gerçekleştirdi. Van Gölü Koruma Kanununun çıkması ve Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek için farklı etkinlikte imza atan Van Gölü Aktivisitleri Derneği üyeleri, bu kez Ferit Melen için tırmandı.

Gerçekleştirilen etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Van Gölü Aktivistleri Derneği Başkanı Erdoğan Özel, bu yıl 5'incisi yapılan Süphan Dağı zirve tırmanışını gerçekleştirdiklerini belirtti. Gerçekleştirilen tırmanışı ise Türkiye Cumhuriyeti başbakanlarından merhum Ferit Melen anısına yaptıklarını ifade eden Erdoğan, "Bu tırmanışı bölgemizde yetişmiş ve emek vermiş büyüklerimize bir vefa göstergesi olarak düşünüyoruz. Bu etkinliği aynı zamanda onların anılması ve yeni neslin de bilmesi için önemli buluyoruz" dedi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:21 Kaynak: İHA

Türkiye, Van Gölü, Süphan dağı, Ferit Melen, Güncel
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