Ferizli Avcılar Kulübü üyeleri bir araya geldi - Son Dakika

Ferizli Avcılar Kulübü Üyeleri, tanışma toplantısında bir araya geldi.

Ferizli Belediye Çamlık Tesisleri'ndeki toplantıda avcılar, yeni çıkan av yasaları hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Toplantıya katılan Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, tüm avcılara av yaptıkları bölgelerde kanun ve yasaklara uygun şekilde avlanmaları gerektiğini söyledi.

Ferizli Avcılar Kulübü Başkanı Hakan Filiz de tüm üyelerinin yasak ve kanunlara tam olarak uyarak ava çıkacaklarını belirterek, "İnanıyorum ki doğanın yetiştirmiş olduğu av hayvanlarımızı korumak kollamak da yine bizlerin asli görevleridir. Tanışma yemeğimize katılan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hakan Filiz tarafından Belediye Başkanı Gündoğdu'ya teşekkür plaketi verildi.