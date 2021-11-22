Ferizli Belediye Başkanı, Diş Hekimleri Günü dolayısıyla diş hekimlerini ziyaret etti - Son Dakika

Ferizli'de görev yapan diş hekimlerini ziyaret eden Başkan Gündoğdu, hekimlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu gerçekleştirmiş olduğu ziyaretlerde;" Ağız ve diş sağlığı konusunda önemli çabalar gösteren tüm diş hekimlerimizin Dünya Diş Hekimleri Günü'nü kutlarım" diyerek diş hekimlerine hediye takdiminde bulundu.

Başkan Gündoğdu, "Pandemi döneminde hasta vatandaşlarımızın daha sağlıklı ortamlarda muayene olabilmeleri için bizler belediye olarak elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Gündoğdu'nun ziyaretlerinden duydukları memnuniyetlerini belirten diş hekimleri ise "bu anlamlı günde kendilerini yalnız bırakmayan ve sağlık konusuna desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Başkan Gündoğdu'ya teşekkür ederek, başarılı çalışmalarının devamını dilediler.