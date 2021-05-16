Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu'dan İlçe Emniyet Amirliği'ne ziyaret - Son Dakika

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş, İlçe Emniyet Amirliği'ni ziyaret etti.

Gündoğdu, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, ilçede yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kaymakamlık koordinesinde kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri temsilcileriyle güzel çalışmalar yaptıklarını aktaran Gündoğdu, "Vatandaşlarımıza olan asli görevlerimizi yerine getirmek için çalıştık. Çalışmalarda bizlere yardımcı olan, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Ferizli İlçe Emniyet Amir Vekili Yücel Gönenci ise ziyaretten dolayı teşekkür etti.