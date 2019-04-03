Son Dakika Haberleri: Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, Mazbatasını Aldı

Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, Mazbatasını Aldı

1 saat önce

AK Parti'den Ferizli Belediye Başkanı seçilen İsmail Gündoğdu, mazbatasını aldı.

Ferizli Belediye Başkanı Gündoğdu, Mazbatasını Aldı, System.String[]
AK Parti'den Ferizli Belediye Başkanı seçilen İsmail Gündoğdu, mazbatasını aldı.

Meclis üyeleriyle İlçe Seçim Kurulundan mazbatasını teslim alan Gündoğdu, daha sonra Ferizli Belediyesine geçti.

Burada Eski Belediye Başkanı Ahmet Soğuk tarafından karşılanan Gündoğdu, devir teslim töreninde yaptığı konuşmada, seçimlerde vatandaşa ne söz verildiyse hepsini yerine getirmek için mücadele edeceklerini söyledi.

Belediye meclis üyeleriyle birlik ve beraberlik içinde hizmet vereceklerini kaydeden Gündoğdu, "İlçemizin gelişmesinde katkıları olan Ahmet Soğuk beye de ilçe halkım adına teşekkür ediyorum. Kendisinin her zaman tecrübelerinden faydalanacağız." dedi.

Ahmet Soğuk da görevini yakın arkadaşına teslim etmenin gururunu yaşadığını dile getirerek, "Telefonum 24 saat açıktır. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız arayabilirsiniz, her zaman tecrübelerimi aktarmaya hazırım. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 05:30 Kaynak: AA

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