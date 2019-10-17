Son Dakika Haberleri: Ferizli Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Son Dakika Güncel Ferizli Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Ferizli Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek

13 dakika önce

Ferizli Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Ferizli Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek, System.String[]

Ferizli Belediye Meclisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Meclis üyeleri, Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu başkanlığında harekata destek vermek amacıyla belediyenin toplantı salonunda bir araya geldi.

Gündoğdu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin, güvenlik kuvvetleriyle bölücü terör örgütü PKK'ya karşı yıllardan beri büyük bir mücadele verdiğini söyledi.

Teröre karşı milletçe verilen bu mücadelenin bir diğer ayağını Barış Pınarı Harekatı'nın oluşturduğunu belirten Gündoğdu, şunları söyledi:


"İnsanlarımızı katleden PKK terör örgütü yok edilmesi gereken bir cinayet şebekesidir. Suriye topraklarının önemli bir bölümü DEAŞ, PYD- YPG gibi terör örgütlerinin eline geçmiştir. Terör örgütü sivillere ateş açarak alçak yüzünü bir kez daha göstermiştir. Barış Pınarı Harekatı'nı Belediye Meclis üyeleri olarak destekliyoruz. Ordumuza muvaffakiyetler diliyoruz. Belediye Meclisimiz kahraman Mehmetçiklerimizin yanındadır." diye konuştu.

Açıklamanın ardından, Başkan Gündoğdu ve Belediye Meclis üyeleri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.

Ayrıca Ferizli Belediyesi Zabıta ekipleri de Mehmetçiğe asker selamıyla destek verdi.

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Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 05:30 Kaynak: AA
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