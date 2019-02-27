Son Dakika Haberleri: Ferizli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Toplu Sözleşme İmzaladı

Ferizli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Toplu Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

Ferizli Belediyesi'nde çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ferizli Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası Toplu Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Ferizli Belediyesi'nde çalışan işçiler için toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Ferizli Belediyesi Salonu'nda düzenlenen törende işçiler adına Belediye-iş Sendikası, işveren adına Yerelsen Sendikası arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde, Belediye Başkanı Ahmet Soğuk'un katılımıyla taraflar arasında anlaşma sağlandı.

Ferizli Belediye Başkanı Ahmet Soğuk, imza töreninde yaptığı konuşmada, imkanlar dahilinde işçilerin mutluluğu için gereken desteği her zaman verdiklerini belirtti.

Prensip gereği çalışanların haklarını alın terleri kurumadan ödediklerini ifade eden Soğuk, "İşçilerimiz mutlu oldukça işlerinde daha verimli olacağını düşünüyorum. Bugüne kadar personelimizin sosyal durumlarını iyileştirmek amacıyla elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bu toplu iş sözleşmemizin başta belediyemize, sendikamıza ve tüm işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Belediye-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Belediye iş sendikası olarak işçi arkadaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 10:25 Kaynak: AA

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