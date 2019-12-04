Ferizli Belediyesi personeli, AA'nın yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ve Ferizli Belediyesi personelleri, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğraf için oy kullandı.

AA muhabirlerinin ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyen Gündoğdu ve çalışanlar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oylamada bulundu.

Gündoğdu, "haber" kategorisinde Faiz Abu Rmeleh'in "İsrail Polisinden Mescid-i Aksa'da Saldırı", yaşam kategorisinde Elif Özge Kızıl'ın "Bilim ve Barış Kıtası", spor kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın "Millilerden Asker Selamı" isimli fotoğraflarına oy verdi.

Bütün fotoğrafların birbirinden güzel olduğunu ifade eden Gündoğdu, AA çalışanlarını tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Fotoğrafları seçmekte zorlandığını ifade eden Gündoğdu, "Fotoğrafların hepsi birbirinden değerli. İnsan seçmekte çok zorlanıyor. Bu fotoğrafları çekenlerin emeğine, eline sağlık. Çok güzel kareler yakalamışlar. AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması artık geleneksel hale geldi. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da ses getiriyor." diye konuştu.