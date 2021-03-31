Ferizli Belediyesi personeli sağlık kontrolünden geçirildi - Son Dakika

Ferizli Belediyesinde görevli 48 personel, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.

Ferizli Belediyesi Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş, yaptığı açıklamada, belediye personelinin sağlığının kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği kapsamında sağlık ekiplerince kontrol edildiğini aktaran Demirbaş, "Akciğer kan tahlilleri, tansiyon ölçümleri yapılıyor. Sonuçları da en kısa zamanda rapor halinde belediyemize gönderiliyor. Daha sonra ilgili birimlerimiz gerekli takibi yapıyor." diye konuştu.