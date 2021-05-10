Ferizli Belediyesi personelinin maaş ve ikramiyesi birlikte yatırıldı - Son Dakika

Ferizli Belediyesi'nde bayram öncesi maaşlarla ikramiyelerin birlikte hesaplarına yatırılması personelde memnuniyet oluşturdu.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, AA muhabirine, Ramazan Bayramı öncesinde imkanları dahilinde gece gündüz ilçe halkına hizmet veren personelin maaşlarını ve ikramiyelerini birlikte hesaplarına yatırarak Ferizli Belediyesinde bir ilki gerçekleştirdiklerini belirtti.

Gündoğdu, "Belediyemizde çalışan memur ve işçi arkadaşlarımızla biz bir aileyiz. Sevincimizi de üzüntümüzü de hep birlikte paylaşacağız." dedi.

Ferizli Belediyesi Belediye İşçi Sendikası Temsilcisi Şenol Kargün ise Başkan Gündoğdu'ya işçiler adına teşekkür ederek, "Bizlere Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarımızı ve ikramiyelerimizi birlikte yatırması çalışan işçi arkadaşlarımızın arasında sevinç oluşturdu." diye konuştu.