Ferizli'de 11 öğretmen için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 11 öğretmen için yemin töreni düzenlendi.
Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, öğrenciler şiir ve Öğretmen Marşı okudu, 11 stajyer öğretmen Türk bayrağının üstüne ellerini koyarak yemin etti.
Tören sonrası Öğretmenler Günü kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere teşekkür plaketi verildi.
Kaynak: AA
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