Tören sonrası Öğretmenler Günü kapsamında yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere teşekkür plaketi verildi.

Fikret İsmet Aktekin Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen törende, öğrenciler şiir ve Öğretmen Marşı okudu, 11 stajyer öğretmen Türk bayrağının üstüne ellerini koyarak yemin etti.

Sakarya 'nın Ferizli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında 11 öğretmen için yemin töreni düzenlendi.

Son Dakika › Güncel › Ferizli'de 11 öğretmen için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

Artık kafeye gitmek de lüks! 1 bardak çayın fiyatı 1 litre benzinle yarışıyor

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'la birlikte dibi gördük!

Ak Partili Etyemez'den döviz kuru yorumu: Ülkede yokluk denen bir şey yok, her şeyde bolluk ortada