Ferizli\'de 2021-2022 eğitim-öğretim yılının ilk yarısı bugün alınan karneler ile sona erdi

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı, yarıyıl karne heyecanı yaşayan Ferizli Şehit Hacı Uzun İlk ve Ortaokulu öğrencileri, Kaymakam Balcı ve Başkan Gündoğdu'nun elinden karne almanın mutluluğunu yaşadı.

İyi bir eğitim, iyi bir gelecektir.

Tüm eğitim camiasına, öğrenci ve velilere sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yarıyıl tatili geçirmelerini temenni eden Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu öğrencilere yarıyıl tatilini, ikinci döneme dinlenmiş bir şekilde başlamak için iyi bir fırsat olarak değerlendirmeleri gerektiğini vurguladı. Başkan Gündoğdu, iyi bir eğitimin, iyi bir gelecek olduğunu, Belediye olarak, çocukların ve gençlerin daha sağlıklı ve temiz ortamlarda eğitim almaları, sportif ve sosyal faaliyetlerin içerisinde yer almaları için gayret gösterdiklerini söyledi. Başkan Gündoğdu, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim yılının ikinci döneminin hayırlı uğurlu olmasını temennisinde de bulunarak tüm eğitim camiasına başarılar diledi.

Tatilde iyice dinlenin, ikinci döneme zinde başlayın.

Ferizli İlçe Kaymakamı Hasan Balcı da karnelerini alan öğrencilere yarıyıl tatilinde iyi dinlenerek ikinci döneme zinde ve dinlenmiş bir şekilde başlamalarını, fırsat buldukça kitap okumalarını tavsiye etti. Kaymakam Balcı, "ülkemizin geleceği olan öğrencilerimizi bilgili, donanımlı, milli ve manevi değerlere saygılı bireyler olarak geleceğe en iyi şekilde hazırlama gayretindeyiz. Bu vesile ile karne alan bütün öğrencilerimizi tebrik ediyor, ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkür ediyorum" İfadelerini kullandı.