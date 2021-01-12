Ferizli'de araçların yoğun park edildiği caddeye abonelik sistemi getirilecek - Son Dakika

Ferizli'de araçların yoğun park edildiği caddeye abonelik sistemi getirilecek

12.01.2021 13:27
Ferizli'de araçların yoğun park edildiği caddeye abonelik sistemi getirilecek, System.String[]

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Fevzi Çakmak Caddesi'nde araç park etmede yaşanan sıkıntının önüne geçmek amacıyla abonelik sistemi getirileceğini bildirdi.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Fevzi Çakmak Caddesi'nde araç park etmede yaşanan sıkıntının önüne geçmek amacıyla abonelik sistemi getirileceğini bildirdi.

Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin tek ana arteri Fevzi Çakmak Caddesi'nin yenilenmesine katkıda bulunan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye teşekkür etti.

Caddedeki park sıkıntısının önüne geçilmesi için çalışma başlattıklarını belirten Gündoğdu, "Şu anda yaklaşık 220 araç park edebilecek. Bunun 70-80'i esnafa ayrıldı. Esnaf arkadaşlarımızın mağdur olmaması için Büyükşehir Belediyesinde uygulanan abonelik sistemini ilçemizde kuracağız. Bir araç için sabahtan akşama kadar veya saatlik ücret alınıyorsa, biz de meclisimizin belirleyeceği rakam üzerinden ücret alacağız." diye konuştu.

Gündoğdu, tek araç hakkına sahip olacak esnafın istediği yere park edebileceğini vurguladı.

Caddedeki park yerleri ve otobüs duraklarının işaretlendiğini kaydeden Gündoğdu, "İşaret tabelaları da takılmaya başladı. Trafiğin aksamasına neden olan araçlara ekiplerce ceza kesilecektir. Bunun için dikkatli olunmasını istiyoruz." dedi.

İsmail Gündoğdu, Ekrem Yüce, Gündoğdu, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ferizli'de araçların yoğun park edildiği caddeye abonelik sistemi getirilecek - Son Dakika


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