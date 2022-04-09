Ferizli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Ferizli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

09.04.2022 11:37
Ferizli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi

Ferizli Toplum Sağlık Merkezi tarafından Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Ferizli Toplum Sağlık Merkezi tarafından Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı düzenlendi.

Ferizli Belediyesi Sosyal Tesisler'inde gerçekleştirilen çalıştayda konuşan Kaymakam Hasan Balcı, bağımlılığın önlenmesinde ailelerin önemli rolü olduğunu söyledi.

Zararlı alışkanlıkların önlenmesi için ailelerin dikkatli olması gerektiğini ifade eden Balcı, çocukların internet kullanımlarını ve arkadaş çevrelerinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise madde bağımlığı gibi internet bağımlılığının da zararlı olduğuna değindi.

Gençleri bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyaran Gündoğdu, "Tanımadıkları, bilmedikleri veya yeni tanıştıkları kişilerle de fazla samimi olmamalıdırlar. Okullarımızda öğretmen arkadaşlarımız öğrencilerini bu konularda bilgilendirmeli." dedi.

Ferizli Toplum Sağlık Merkezi Başkanı Gülşah Yılmaz da farklı etkinlikler düzenlediklerini belirterek, kendilerine destek veren yetkililere teşekkür etti.

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Hasan Balcı, Gündoğdu, Balcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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