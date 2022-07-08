Ferizli'de bayram arifesinde ilçe mezarlığında program yapıldı - Son Dakika
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Ferizli'de bayram arifesinde ilçe mezarlığında program yapıldı

08.07.2022 19:52
Ferizli'de bayram arifesinde ilçe mezarlığında program yapıldı

Ferizli İlçe Müftülüğünce arife günü ilçe mezarlığında program düzenlendi.

Ferizli İlçe Müftülüğünce arife günü ilçe mezarlığında program düzenlendi.

Müftülük görevlileri, programda Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Kaymakam Hasan Balcı, bayramlarda aile ziyaretlerinin yanı sıra hayatını kaybedenlerin mezarlarına gidildiğini belirterek, ölenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

İlçe Müftüsü Bedri Sinan Yazıcı da her yıl bayram arifelerinde mezarlıklarda program düzenlediklerini söyledi.

İnternet üzerinden canlı yayın yaparak programları yurt içi ve dışındaki vatandaşlara ulaştırdıklarını anlatan Yazıcı, katkılarından dolayı Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Programa, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da katıldı.

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Kaynak: AA

Müftülük, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferizli'de bayram arifesinde ilçe mezarlığında program yapıldı - Son Dakika

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