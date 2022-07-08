İnternet üzerinden canlı yayın yaparak programları yurt içi ve dışındaki vatandaşlara ulaştırdıklarını anlatan Yazıcı, katkılarından dolayı Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığına teşekkür etti.

Kaynak: AA

Müftülük, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ferizli'de bayram arifesinde ilçe mezarlığında program yapıldı - Son Dakika

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