Ferizli'de cezaevi çalışanlarına pansiyon tahsis edildi - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesai bitimi evlerine gitmek istemeyen cezaevi çalışanlarına pansiyon tahsis edildi.
Ferizli L Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu çalışanlarının aile bireylerini salgından korumak için önlem alındı.
Cezaevi çalışanları Ferizli Anadolu Lisesi İbrahim Betül Pansiyonu'nda misafir ediliyor.
Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle ilçede çalışmalar yapıldığı söyledi.
Cezaevi çalışanlarına çalışma koşullarından ötürü pansiyon tahsis edildiğini belirten Arslanköylü, çalışanların ikinci bir talimata kadar misafir edileceğini bildirdi.