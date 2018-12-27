Son Dakika Haberleri: Ferizli'de Elektrik Akımına Kapılan 2 İşçi Yaralandı

Ferizli'de Elektrik Akımına Kapılan 2 İşçi Yaralandı

16 dakika önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

Ferizli'de Elektrik Akımına Kapılan 2 İşçi Yaralandı, System.String[]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde şantiyede görevli işçi İbrahim Bakan ve Hüseyin Yetim elektrik akımına kapıldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçileri Ferizli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:58 Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Sakarya, İşçi, Ferizli, Güncel
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