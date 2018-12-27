Ferizli'de Elektrik Akımına Kapılan 2 İşçi Yaralandı
16 dakika önce
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde elektrik akımına kapılan 2 işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ferizli Organize Sanayi Bölgesi'nde şantiyede görevli işçi İbrahim Bakan ve Hüseyin Yetim elektrik akımına kapıldı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı işçileri Ferizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 11:58 Kaynak: AA
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