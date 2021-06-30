Ferizli'de halk pazarında Kovid-19 aşısı yapıldı - Son Dakika

Pazar yeri girişinde sistemden sorgulayarak aşı yaptırmayanları aşılarını yaptıklarını belirten Yılmaz, "Ekip arkadaşlarımızla OSB 'deki fabrikalarda işçilerimize aşılarını yapmaya devam ediyoruz . Şu anda ilçenin yarısından fazlası aşılanmıştır. Çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Ferizli Toplum Sağlık Merkezi Başkanı Gülşah Yılmaz , gazetecilere, Sağlık Bakanlığı ve İl Müdürlüğünün talimatlarıyla yerinde aşı çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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