Ferizli'de hastane bahçesi hasta ve yakınları için ağaçlandırılıyor - Son Dakika

Ferizli Devlet Hastanesi personeli, hastanenin bahçesine hasta ve yakınları için ağaç dikiyor.

Hastane personeli, hasta ve yakınlarının tedavi veya muayene olmaya geldiklerinde güzel ortam sunmak için hastane bahçesini ağaçlandırıyor.

Ferizli İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Samet Kaymaz, hastane personeliyle yaptıkları toplantıda hastanenin bahçesini ağaçlandırma kararı aldıklarını söyledi.

Tüm personelin en az beş ağacı olacağını ifade eden Kaymaz, "Söğütlü Orman Bölgeden temin etiğimiz ceviz, meyve, çam, kestane fidelerimizi ektik. Kontrollerimizi de yapıyoruz. Dallarındaki kuşların seslerini duydukça daha mutlu olacağız." diye konuştu.