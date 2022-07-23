İnönü Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde inşaatta usta olarak çalışan Erdal Karanfil (57), henüz belirlenemeyen nedenle 4. kattan düştü.

Kaynak: AA

Sakarya, Ferizli, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ferizli'de inşaattan düşen işçi ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.