Son Dakika Haberleri: Ferizli'de Kahvehanelerde Kitap Okundu

Ferizli'de Kahvehanelerde Kitap Okundu

1 saat önce

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu tarafından kitap okuma farkındalığı oluşturmak için kahvehanelerde kitap okundu.

Ferizli'de Kahvehanelerde Kitap Okundu, System.String[]
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde Hatice Aslan İlk ve Ortaokulu tarafından kitap okuma farkındalığı oluşturmak için kahvehanelerde kitap okundu.

Okulun öğretmen ve öğrencileri ilçedeki kahvehanelere giderek vatandaşların yanında kitap okudu. Kahvehanede oturan ve oyun oynayan vatandaşlar ise meşguliyetlerini bırakıp, kitap okuyarak öğrencilere eşlik etti.

Vatandaşlar ve kahvehane esnafı ise uygulamadan memnun olduklarını ve etkinliğin fayda sağladığını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:39 Kaynak: AA

Hatice Aslan, Sakarya, Ferizli, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Milyonluk Tekneyi İş Yerinin Çatısında Yapıyor Borcunu Ailesinden Gizleyenlere Yargıtay'dan Kötü Haber Türkiye'yi Uyaran Türk Eski Büyükelçinin Skandal Sözlerine Beştepe'den Anında Yanıt Geldi Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni Sıfat: Kanka
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.3.2019 10:46:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ferizli'de Kahvehanelerde Kitap Okundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]