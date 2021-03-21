Ferizli'de kapalı pazar yeri yapım çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, ilçede yapımı devam eden çok amaçlı kapalı pazar yerinde incelemelerde bulundu.

Gündoğdu, AA muhabirine, belediye başkanlığına aday olduğunda ilçeye günün şartlarına uygun modern bir kapalı pazar yeri yapacağına söz verdiğini anımsattı.

En yakın zamanda sözünü yerine getireceğini belirten Gündoğdu, yeni pazar yerinde 470 metre uzunluğunda tezgah yapılacağını ifade etti.

Mahallelinin ürettiği ürünlerin satışını yapabileceği alanların da pazarda yer alacağı bilgisini paylaşan Gündoğdu, "Öncelik mevcut pazarcı esnafının olacak, artarsa daha sonra istekli olanlara yer ayrılabilecek. Sosyal tesis olarak mescit ve bebek bakımı yeri gibi ihtiyaçların karşılanabileceği ek binamız da hazırlanıyor. Hedefimiz, pazar yerini en geç 2 ay içerisinde bitirmektir." diye konuştu.