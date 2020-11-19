Ferizli'de kapalı pazar yerinin temeli atıldı - Son Dakika

Ferizli'de kapalı pazar yerinin temeli atıldı

19.11.2020 16:49
Ferizli'de kapalı pazar yerinin temeli atıldı, System.String[]

Ferizli Belediyesi tarafından inşa edilecek kapalı pazar yerinin temel atma töreni düzenlendi.

Ferizli Belediyesi tarafından inşa edilecek kapalı pazar yerinin temel atma töreni düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, vatandaşların ortak kullanım alanlarının yenilenmesi noktasında atılan her adımın sonuna kadar destekçisi olduklarını söyledi.

Sosyal yaşamın bir parçası olan ortak kullanım alanlarının her daim yeni ve kullanışlı olmasını önemsediklerini dile getiren Yüce, "Ferizli ilçemizde 19 aylık süreçte yaklaşık 10 milyona ulaşan asfalt çalışmalarının yanı sıra merkez caddelerimizi yeni yüzlerine kavuşturuyoruz. Fevzi Çakmak ve Cumhuriyet caddelerimiz kaldırım, aydınlatma ve peyzaj çalışmaları ile Ferizli'ye yakışan bir görünüme ulaşacak. Kanalizasyon, yağmur suyu ve içme suyu altyapısını güçlendirecek adımlarımızı da kararlılıkla atıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de hem Ferizli hem de Sakaryamızın tamamı için gündüz gece çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Yüce, koronavirüs salgınına karşı da uyarılarda bulunarak, tedbirlere uyulması gerektiğini kaydetti.

Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu da ilçenin merkez ana caddelerinin alt ve üst yapısının modern çağın gereksinimleriyle donatılarak yeni haline getirildiğini ifade ederek, "Başkanımız Ekrem Yüce'ye teşekkür ediyorum. 2 milyonluk yatırımla 4 bin 540 metrekarelik alana inşa edilecek projemizin içerisinde idari binalar ve sosyal alanlar yer alacak. Esnaflarımız rahat bir şekilde vatandaşlarımıza hizmet sunacak. Kendi ürünler üreten vatandaşlarımızı da unutmadık. Köylü Pazarını da vatandaşlarımıza tahsis etmiş olacağız. Seçim meydanlarında ne söz verdiysek onları yerine getirmenin çabası içerisindeyiz. Kapalı pazar yerimiz hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Ferizli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ferizli'de kapalı pazar yerinin temeli atıldı - Son Dakika


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