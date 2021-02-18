Ferizli'de kar yağışı nedeniyle tavuk çiftliğinin çatısı çöktü - Son Dakika

Meydana gelen olayda zararının büyük olduğunu ifade eden Deniz, yetkililerden yardım beklediğini sözlerine ekledi.

Biriken karların çiftliğin çatısının çökmesine neden olduğunu anlatan Deniz, çökme anında yapı içerisinde tavuk olmadığını belirtti.

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