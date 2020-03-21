Ferizli'de koronavirüs çalışmaları - Son Dakika
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Ferizli'de koronavirüs çalışmaları

6 saat önce

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı yapıldı.

Ferizli'de koronavirüs çalışmaları, System.String[]

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı yapıldı.


Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Demirbaş'ın ve kurum müdürlerinin de katıldığı Kaymakamlık toplantı salonundaki görüşmede, salgına karşı ilçede gerçekleştirilen çalışmalar değerlendirildi.

Arslanköylü, toplantı sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, bakanlıkların tedbirlerle ilgili gönderdikleri talimat ve genelgeleri ilçedeki kurum müdürleri ile ele alarak, bunların uygulanması ve yapılması gerekenler konusunda istişarelerde bulunduklarını belirtti.

Hastane personelinden "evde kalın" mesajı

Ferizli Devlet Hastanesi personeli, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara "evde kalın" mesajı verdi.

Etkinlik kapsamında hastane önünde bir araya gelen personel, "Biz sizin için buradayız, siz de bizim için evde kalın lütfen" yazılı afişler tuttu.

Vatandaşlara önlemler kapsamında çok acil bir ihtiyaç olmadıkça ikametlerinden ayrılmamaları gerektiğini hatırlatan çalışanlar, koronavirüs tehdidine karşı anlatılan ve öğretilen tedbirleri uygulayarak başarılı olunabileceğini dile getirdi.

Alp Arslanköylü, Kaymakamlık, Ferizli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 09:54 Kaynak: AA

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