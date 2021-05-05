Ferizli'de Kovid-19 nedeniyle 148 kişi karantinada bulunuyor - Son Dakika

Ferizli'de Kovid-19 nedeniyle 148 kişi karantinada bulunuyor

05.05.2021 08:45
Ferizli'de Kovid-19 nedeniyle 148 kişi karantinada bulunuyor, System.String[]

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 148 kişinin ilçelerinde karantinada olduğunu bildirdi.

Ferizli Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 148 kişinin ilçelerinde karantinada olduğunu bildirdi.

Arslanköylü, AA muhabirine, güvenlik güçlerinin Sakarya Valiliği koordinesinde sürekli denetim halinde olduğunu söyledi.

İlçede 148 vatandaşın karantinada kontrol altında tutulduğunu aktaran Arslanköylü, "Aşılama konusu Toplum Sağlığı Merkezi'miz tarafından yakından takip ediliyor. İlçe devlet hastanemizde alınan randevular saatlerinde yapılmaktadır. Tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sivil toplum örgütlerimize ve vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum. Kovid-19 ile mücadelemiz devam edecektir." diye konuştu.

Bahattin Alp Arslanköylü, Sakarya Valiliği, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ferizli'de Kovid-19 nedeniyle 148 kişi karantinada bulunuyor - Son Dakika


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