Ferizli'de Kovid-19 tedbirleri denetimi - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Ferizli Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Uyar ile ilçedeki denetimlere katılan Kaymakam Bahattin Alp Arslanköylü, halk ve esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmalarını istedi.

Arslanköylü, yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Kadın işletmecilerimizin temizlik ve hijyen konusunda daha fazla ilgili olduğunu görüyoruz. Mahalle muhtarlarımız da il dışından gelen mevsimlik tarım işçilerini devamlı kontrol altında tutuyor." diye konuştu.

Denetimlerde İlçe Jandarma Komutanı Serdar Koç, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay ve güvenlik güçleri de hazır bulundu.