Ferizli'de muhtar ve azalara afet eğitimi - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde muhtar ve azalara afet eğitimi verildi.

Tekstil İşverenler Sendikası Halit Narin İlkokulu'nda düzenlenen programda, AFAD tarafından doğal afetlerde arama kurtarmaya yönelik eğitim düzenlendi.

AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş, eğitimde yaptığı konuşmada, afetlerin can ve mala dokunduğunu söyledi.

Bu nedenle kurum ve kuruluşlara eğitim verdiklerini belirten Kaşkaş, "Depremlerin, doğal afetlerin ne zaman olacağı bilinmediği için her an tedbirli olmalıyız. Yapılar, kurallara uygun yapılmalı. Vatandaşlarımızın ilk önce kendi canını ve malını korumak için tedbirini alması gerekmektedir." dedi.

Kaşkaş, muhtarlara aldıkları eğitimleri mahalleliye mutlaka anlatmaları tavsiyesinde bulundu.